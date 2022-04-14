Власти Москвы обсудили с производителями лекарств и медизделий меры поддержки отрасли

Безусловную важность фармацевтической промышленности в ряду отраслевых производств Москвы отметил Сергей Собянин во время посещения площадки «Печатники», особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”».



Вместе с заместителем Председателя Правительства России Татьяной Голиковой и Министром здравоохранения России Михаилом Мурашко Мэр Москвы осмотрел производство лекарств и медицинских изделий, а также провел встречу с руководителями крупных фармацевтических компаний.



Как заявил генеральный директор «Московского эндокринного завода» Михаил Фонарёв, вектор совместной деятельности направлен на сокращение негативных последствий от тех эмбарго и санкций.



«Встречи органов исполнительной власти с бизнесом всегда очень актуальны, а тем более тот перечень вопросов, который был сегодня вынесен на повестку. Это вопросы глубокие, они даже не для сегодняшнего дня, они обращены в будущее. Мы говорим не только об оценке нынешней ситуации, но и о ее развитии в дальнейшем. Вектор нашей деятельности направлен на сокращение негативных последствий от тех эмбарго и санкций, которые на нас накладываются», - отметил он.



Его поддержал Алексей Репик, председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм»:



«Диалог с Правительством Москвы крайне важен для отрасли, он позволяет уверенно смотреть в будущее. Власти уже приняли ряд мер, с помощью которых мы можем более гибко использовать производственные мощности, ускорить реализацию проектов, не допустить перебоев с поставками необходимых препаратов. Мы, разумеется, готовы ко всем вариантам развития событий. Наши производственные площадки в Москве, Ярославской и Костромской областях могут, при необходимости, обеспечить импортозамещение социально значимых лекарств. Однако считаем, что пока беспокоиться на эту тему не стоит: все ключевые партнеры подтверждают в полном объеме поставки своей продукции. Важно отметить, что в настоящее время ситуация с искусственно созданным дефицитом препаратов нормализовалась», - уточнил Репик.



Столичные предприятия производят препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы, а также изготавливают антибиотики и различные вакцины, в том числе от COVID-19.



Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за первые два месяца 2022 года объем производства лекарств в столице увеличился на 25,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Развитие фармацевтической отрасли — один из приоритетов экономики Москвы, - подчеркнул вице-мэр. - Сегодня в столице работают 84 предприятия, на которых трудятся 14,8 тысячи человек. Они обеспечивают бесперебойные поставки лекарственных средств, а также стабильно наращивают выпуск продукции».

