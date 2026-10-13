В три российских региона пришли аномальные морозы
Аномальные морозы наблюдаются на Чукотке, в Магаданской области и Якутии. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Специалист уточнил, что в отдельных пунктах этих субъектов ночные температуры опускаются до минус 20, 25 и 27 градусов, а местами уже зафиксировали первые 30-градусные морозы.
Синоптик подчеркнул, что в ближайшие три дня похолодание до минус шести градусов ожидают в Томске, Красноярске и на севере Иркутской области.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, почему предстоящая зима в России может стать «аномальной».
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