В три российских региона пришли аномальные морозы

Специалист уточнил, что в отдельных пунктах этих субъектов ночные температуры опускаются до минус 20, 25 и 27 градусов, а местами уже зафиксировали первые 30-градусные морозы.



Синоптик подчеркнул, что в ближайшие три дня похолодание до минус шести градусов ожидают в Томске, Красноярске и на севере Иркутской области.



Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, почему предстоящая зима в России может стать «аномальной».

