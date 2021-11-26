В Ростовской области с 29 ноября отменят часть ограничений по COVID-19

Губернатор Василий Голубев подписал постановление, согласно которому в Ростовской области будет отменена часть ограничений по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте правительства региона.



Отмечается, что жители с противопоказаниями к вакцинации с 29 ноября больше не обязаны соблюдать самоизоляцию. Также подросткам до 18 лет не потребуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест при посещении физкультурно-спортивных мероприятий, бань и саун.