В Ростовской области с 29 ноября отменят часть ограничений по COVID-19
Губернатор Василий Голубев подписал постановление, согласно которому в Ростовской области будет отменена часть ограничений по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Отмечается, что жители с противопоказаниями к вакцинации с 29 ноября больше не обязаны соблюдать самоизоляцию. Также подросткам до 18 лет не потребуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест при посещении физкультурно-спортивных мероприятий, бань и саун.
Кроме того, будет разрешена работа ёлочных базаров. Снимаются также ограничения по числу гостей на бракосочетаниях в ЗАГСах, но участникам торжества нужно будет предъявить документ о вакцинации, медотвод от прививки с отрицательным ПЦР-тестом или справку о перенесенной коронавирусной инфекции.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлял, что QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- Голикова поручила Минобрнауки выявлять случаи антиобщественного поведения студентов
- Лукашенко попросил Варшаву пропустить беженцев в Германию
- Премьер-министр Армении прибыл в Сочи для встречи с главами России и Азербайджана
- В РФПИ заявили о возможности адаптировать «Спутник V» под новый штамм коронавируса
- В прокуратуре проверят информацию об игре на раздевание в сахалинской школе
- Шойгу: Обостряется ситуация с переписыванием истории Второй мировой войны
- Путин подписал указ о награждении спасателей, работавших на шахте «Листвяжная»
- Германия ограничит авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма COVID-19
- Bloomberg: Подготовка России к «вторжению» на Украину затронула даже Камчатку
- СМИ назвали имя выжившего на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru