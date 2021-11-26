В Ростовской области с 29 ноября отменят часть ограничений по COVID-19

Губернатор Василий Голубев подписал постановление, согласно которому в Ростовской области будет отменена часть ограничений по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что жители с противопоказаниями к вакцинации с 29 ноября больше не обязаны соблюдать самоизоляцию. Также подросткам до 18 лет не потребуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест при посещении физкультурно-спортивных мероприятий, бань и саун.

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Кроме того, будет разрешена работа ёлочных базаров. Снимаются также ограничения по числу гостей на бракосочетаниях в ЗАГСах, но участникам торжества нужно будет предъявить документ о вакцинации, медотвод от прививки с отрицательным ПЦР-тестом или справку о перенесенной коронавирусной инфекции.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлял, что QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРостовская Область
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