Пьяный всадник с шашкой прискакал за хлебом в магазин в Курской области. Видео
В Курской области задержан пьяный мужчина, отправившийся в магазин за хлебом на лошади и размахивавший там шашкой.
Инцидент произошел в поселке Карла Либкнехта. Директор магазина пожаловался участковому, что «в помещении мужчина разъезжает верхом на лошади и пытается на животном заехать в торговый зал», сообщает региональное управление МВД.
Очевидцы рассказали полиции, что, выехав из магазина, всадник «ездил перед входом и размахивал предметом, похожим на шашку».
Прибыв по вызову, силовики обнаружили мужчину с «признаками опьянения». Он вел себя агрессивно и отказался от медосвидетельствования.
Всадник объяснил свои действия тем, что «лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента».
Теперь он задержан и ждет решения суда. Шашку у возмутителя спокойствия изъяли.
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