Пьяный всадник с шашкой прискакал за хлебом в магазин в Курской области. Видео

Очевидцы рассказали полиции, что, выехав из магазина, всадник «ездил перед входом и размахивал предметом, похожим на шашку».

Прибыв по вызову, силовики обнаружили мужчину с «признаками опьянения». Он вел себя агрессивно и отказался от медосвидетельствования.

Всадник объяснил свои действия тем, что «лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента».

Теперь он задержан и ждет решения суда. Шашку у возмутителя спокойствия изъяли.

