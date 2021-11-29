Пьяный всадник с шашкой прискакал за хлебом в магазин в Курской области. Видео

В Курской области задержан пьяный мужчина, отправившийся в магазин за хлебом на лошади и размахивавший там шашкой.

Инцидент произошел в поселке Карла Либкнехта. Директор магазина пожаловался участковому, что «в помещении мужчина разъезжает верхом на лошади и пытается на животном заехать в торговый зал», сообщает региональное управление МВД.

Очевидцы рассказали полиции, что, выехав из магазина, всадник «ездил перед входом и размахивал предметом, похожим на шашку».

Прибыв по вызову, силовики обнаружили мужчину с «признаками опьянения». Он вел себя агрессивно и отказался от медосвидетельствования.

Всадник объяснил свои действия тем, что «лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента».

Теперь он задержан и ждет решения суда. Шашку у возмутителя спокойствия изъяли.

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ФОТО: Управление МВД России по Курской области
ТЕГИ:ПолицияКурская Область
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