В «Ростелекоме» предупредили о возможной блокировке сервисов Google на Android

По его словам, смартфоны на базе операционной системы Android могут быть связаны с высокими рисками. «На них сервисы Google могут быть заблокированы в России», — отметил Халитов.

Ранее в Минцифры заявили, что Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

