В «Ростелекоме» предупредили о возможной блокировке сервисов Google на Android
15 октября 202406:34
В России могут быть заблокированы сервисы Google на Android, сообщает RTVI со ссылкой на заместителя президента председателя правления «Ростелекома» Дария Халитова.
По его словам, смартфоны на базе операционной системы Android могут быть связаны с высокими рисками. «На них сервисы Google могут быть заблокированы в России», — отметил Халитов.
Ранее в Минцифры заявили, что Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru