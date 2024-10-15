В «Ростелекоме» предупредили о возможной блокировке сервисов Google на Android

В России могут быть заблокированы сервисы Google на Android, сообщает RTVI со ссылкой на заместителя президента председателя правления «Ростелекома» Дария Халитова.

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По его словам, смартфоны на базе операционной системы Android могут быть связаны с высокими рисками. «На них сервисы Google могут быть заблокированы в России», — отметил Халитов.

Ранее в Минцифры заявили, что Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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