В Минцифры заявили, что Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян

Ранее СМИ сообщили, что компания запретила россиянам создавать аккаунты с привязкой к российским номерам.

Минцифры подтвердило ограничения. В свою очередь, российские операторы связи отметили сокращение количества сообщений, отправляемых Google пользователям в РФ, пишет RT.

«СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов... пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — подчеркнули в Минцифры.

Ведомство рекомендовало россиянам создать резервные копии своих данных, применять альтернативные способы двухфакторной аутентификации или перейти на отечественные платформы.

