В Минцифры заявили, что Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян

Корпорация Google ограничила создание новых аккаунтов, подтвердило Минцифры России.

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Ранее СМИ сообщили, что компания запретила россиянам создавать аккаунты с привязкой к российским номерам.

Минцифры подтвердило ограничения. В свою очередь, российские операторы связи отметили сокращение количества сообщений, отправляемых Google пользователям в РФ, пишет RT.

«СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов... пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — подчеркнули в Минцифры.

Ведомство рекомендовало россиянам создать резервные копии своих данных, применять альтернативные способы двухфакторной аутентификации или перейти на отечественные платформы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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