В Минцифры заявили, что Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян
Корпорация Google ограничила создание новых аккаунтов, подтвердило Минцифры России.
Ранее СМИ сообщили, что компания запретила россиянам создавать аккаунты с привязкой к российским номерам.
Минцифры подтвердило ограничения. В свою очередь, российские операторы связи отметили сокращение количества сообщений, отправляемых Google пользователям в РФ, пишет RT.
«СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов... пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — подчеркнули в Минцифры.
Ведомство рекомендовало россиянам создать резервные копии своих данных, применять альтернативные способы двухфакторной аутентификации или перейти на отечественные платформы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru