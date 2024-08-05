«Лаборатория Касперского» выявила вирус-шпион у пользователей Android в РФ

«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус-шпион, используемый для слежки через устройства на базе Android в России. Об этом сообщили «Ведомости».

Вирус был назван LianSpy. По данным экспертов, слежка за россиянами с помощью трояна-шпиона могла вестись с середины 2021 года. Обнаружить вредоносную программу было сложно, так как злоумышленники тщательно скрывали свои действия.

Специалисты отметили, что слежка велась точечно. С момента обнаружения вируса весной в «Лаборатории Касперского» зафиксировали свыше десяти целей кибершпионажа, каких именно, не уточняется, пишет RT.

По словам эксперта по кибербезопасности Дмитрия Калинина, LianSpy маскируется под финансовые сервисы и системные приложения, собирает и передает список контактов с устройства, журнал звонков, перечень установленных приложений. При этом вирус может обходить уведомления Android, предупреждающие об использовании камеры или микрофона. Эксперт предположил, что гаджеты могли быть заражены удаленно из-за ряда неустановленных уязвимостей либо при получении физического доступа к устройствам.

