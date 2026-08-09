СМИ: На трассе М-4 «Дон» образовалась пробка в 30 км
На трассе М-4 «Дон» из-за перевернувшейся фуры, которая перекрыла практически оба направления дороги, образовалась пробка протяженностью свыше 30 км. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».
Согласно информации источника, сотни машин стоят между деревней Князево и развязкой на воронежский аэропорт в обоих направлениях. Известно, что водитель фуры уснул за рулем, а когда проснулся — не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.
Отмечается, что медики диагностировали у него различные травмы. В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что самосвал Volvo снес надземный пешеходный переход на трассе Екатеринбург-Тюмень, конструкция рухнула и перекрыла проезжую часть.
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