Союз садоводов призвал дачников не паниковать из-за налогов

В России увеличилось количество граждан, которые хотят продать свой загородный дом, и в тоже время сократилось число желающих купить. По данным портала «Мир квартир», количество предложений по продаже дач за первый квартал 2019 года выросло на 8,7%, спрос снизился на 6,3%, сообщает РБК. Сервис «Авито Недвижимость» сообщает, что предложение о продаже дач в первом квартале нынешнего года увеличилось по сравнению с таким же периодом прошлого года на 21,9%, спрос вырос лишь на 0,7%.

Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в эфире НСН не исключила, что причиной такой тенденции стала дачная реформа, согласно которой в будущем россиянам придется регистрировать дачи и платить налог. По ее мнению, именно недостаточная информированность в этом вопросе вызывает у дачников панику.

«Те мои знакомые садоводы, кто ставил строения на кадастровый учет, получали налог 192 рубля в год. Множатся слухи, которые и порождают панику. Надо их пресекать. Население мало об этом информировано. Есть специальные сайты, где отражена вся информация, в том числе ФНС, Минюста, БТИ. Нужно на сайтах местных администраций дублировать такие публикации, рассказывать в садоводческих товариществах. К сожалению, во многих СМИ публикуется даже извращенная информация: если вы чего-то там не сделаете, то вас накажут на полмиллиона, все отнимут», - рассказала глава общественной приемной Союза садоводов России.