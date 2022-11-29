Глава буддистов России назвал недобрыми слова папы Римского о «жестокости» бурят
Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама назвал «недобрыми» слова папы Римского Франциска о «жестокости» бурят и чеченцев.
Ранее папа Римский заявил, что солдаты, воспитанные вне русской традиции — например, буряты и чеченцы — якобы проявляют наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что подобные высказывания главы католической церкви как минимум странные, пишет Ura.ru.
Глава российских буддистов указал, что Франциск «нежданно и негаданно» был вынужден «высказаться про наш народ недобрыми словами», отмечает RT.
«Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родины от фашизма, как наши деды и прадеды», — написал религиозный деятель в своем Telegram-канале.
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