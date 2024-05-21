ВШЭ: Почти 70% россиян называют себя верующими
Около 69% россиян считают себя верующими. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты всероссийского опроса населения Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.
Уточняется, что опрос проводился в 2023 году и в нем приняли участие 2002 человека старше 18 лет.
По данным исследования, 57% из числа верующих россиян называют себя православными Еще 7% - последователями других христианских конфессий и ислама. К буддистам и иудеям отнесли себя менее 1% опрошенных.
Среди тех, кому не хватает денег даже на еду, доля религиозных людей составила 79%, что выше среднего показателя. При этом только 63% респондентов среди наилучшего материального положения назвали себя верующими людьми.
Наиболее высокая доля неверующих среди мужчин (34%) и молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (35%).
Ранее иеромонах Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Першин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что блогеры-священники могут стать «указателем» на пути россиян к воцерковлению.
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