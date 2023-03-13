В Россию из Грузии за неделю въехали более 14 тысяч человек
За прошедшую неделю через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» из Грузии в Россию въехали более 14 тысяч человек, сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.
Таможенники также опубликовали данные, что за минувшие сутки на пункте пропуска на въезд в было оформлено 864 легковых автомобиля и 641 на выезд.
При этом за прошлую неделю пункт пропуска в обоих направлениях пересекли более 26 тысяч человек, отметил вице-премьер.
Ранее глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия не допустит открытия в стране второго военного фронта.
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