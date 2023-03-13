Эксперты назвали самые негостеприимные страны мира

Специалисты Passport Index составили рейтинг самых негостеприимных стран мира в 2023 году. Первую строчку заняли Северная Корея, Афганистан и Туркменистан - в эти страны гражданам ни одной страны нельзя въехать без визы.

Еще 11 стран могут стать безвизовыми для россиян

Второе место досталось Бутану и Ливии, в эти государства можно въехать без виз туристам из трех стран. Пьедестал замыкает Эритрея, куда свободно могут приехать путешественники из четырех стран.

В топ-10 недружелюбных стран также вошли Камерун, Мьянма, Йемен, Сирия, Либерия, Науру, Конго и Чад.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник назвал страны, которые привлекут россиян безвизовым режимом.

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Фото: pixabay.com
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