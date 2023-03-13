Эксперты назвали самые негостеприимные страны мира

Второе место досталось Бутану и Ливии, в эти государства можно въехать без виз туристам из трех стран. Пьедестал замыкает Эритрея, куда свободно могут приехать путешественники из четырех стран.

В топ-10 недружелюбных стран также вошли Камерун, Мьянма, Йемен, Сирия, Либерия, Науру, Конго и Чад.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник назвал страны, которые привлекут россиян безвизовым режимом.

