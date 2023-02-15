В российском посольстве отвергли обвинения в принудительной депортации детей с Украины
Российская сторона обеспечивает защиту жизней и благополучия детей в зоне конфликта на Украине. Об этом говорится в комментарии посольства России в США, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Посольство обратило внимание на заявления официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, который обвинил РФ в «принудительном перемещении и депортации детей» с Украины на территорию России, пишет РИА ФАН.
«Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ. Мы делаем все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях, а в случаях отсутствия или гибели родителей и близких – для передачи сирот под опеку», — подчеркнули в дипмиссии.
В посольстве призвали Госдеп дать «адекватную оценку действиям киевского режима»: украинская армия наносит удары по гражданским объектам, используя западное вооружение, в результате гибнут и получают ранения дети. Как напомнили российские дипломаты, за прошедший год на Донбассе погибли 153 ребенка, еще 279 пострадали, сообщает телеканал «360». Однако США замалчивают эти факты «ради обеления себя и очернения России».
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