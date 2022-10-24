Кабмин направит более 353 млн рублей на медосмотр детей из новых регионов
Российское правительство направит более 353 млн рублей на проведение профилактического медицинского осмотра детей в новых регионах РФ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353,2 миллиона рублей на проведение углублённого профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях», — отметили в правительстве.
Инициатива позволит провести обследование более 80 тысяч детей, пишет RT.
Средства направят из резервного фонда правительства Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава РФ.
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