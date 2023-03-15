В российской Генпрокуратуре создали спецподразделение по защите от киберугроз
Спецподразделение информационной безопасности для защиты от кибератак было создано в Генпрокуратуре России. Об этом на расширенной коллегии Генпрокуратуры заявил генпрокурор Игорь Краснов.
Он отметил, что создание подразделения обусловлено увеличением кибератак, связанных с совершенствованием цифровых технологий, в частности, искусственного интеллекта.
По словам Краснова, за 2022 год удалось предотвратить порядка 90 тысяч нарушений, среди которых применение иностранных программных кодов на официальных сайтах, публикация закрытых данных в социальных сетях и внедрение несертифицированных продуктов.
Генпрокурор подчеркнул, что следует совершенствовать направление кибербезопасности. В спецподразделении будут трудиться высококвалифицированные специалисты в области компьютерных технологий и юриспруденции.
Ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН заявил, что Россия осталась один на один с международными мошенниками и IT-преступлениями после ухода крупных корпораций.
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