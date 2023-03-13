«Международные мошенники»: Россия столкнулась с ростом киберпреступлений
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов отметил, что в стране происходит трансформация преступности – доминируют IT-мошенники.
Россия осталась один на один с международными мошенниками и IT-преступлениями после ухода крупных корпораций, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«У нас сегодня киберпреступность и IT-преступления доминируют. По суммам, которые похищены, за десять месяцев похитили 65 миллиардов рублей, идет трансформация преступности – уличная преступность умирает, все смещается в IT-технологии. Если вчера нейросети применялись при промышленном шпионаже, например, то сейчас это опустилось уже на бытовой уровень, все упростилось, система расползается. Проблема, с которой Россия столкнулась, от нас ушли крупные корпорации, мы остались с международными мошенниками один на один. Задача наших технологов – закрыть этот пробел», - отметил он.
Ранее маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал и показал, как работает нейросеть на бытовом уровне.
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