«Международные мошенники»: Россия столкнулась с ростом киберпреступлений

Россия осталась один на один с международными мошенниками и IT-преступлениями после ухода крупных корпораций, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«У нас сегодня киберпреступность и IT-преступления доминируют. По суммам, которые похищены, за десять месяцев похитили 65 миллиардов рублей, идет трансформация преступности – уличная преступность умирает, все смещается в IT-технологии. Если вчера нейросети применялись при промышленном шпионаже, например, то сейчас это опустилось уже на бытовой уровень, все упростилось, система расползается. Проблема, с которой Россия столкнулась, от нас ушли крупные корпорации, мы остались с международными мошенниками один на один. Задача наших технологов – закрыть этот пробел», - отметил он.

Ранее маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал и показал, как работает нейросеть на бытовом уровне.



