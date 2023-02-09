Резкий рост мошенничества в России связали с информационной войной
Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин сказал НСН, что мошенников стало больше и внутри страны.
Политические взгляды и мотивы повлияли на значительное увеличение числа мошеннических организаций в России, заявил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с НСН.
Банк России выяснил, что в стране за минувший год на 85% выросло число мошеннических организаций. Так, мошенничеством стали заниматься почти пят тысяч компаний. Были созданы две тысячи финансовых пирамид, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году, 1,2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тысячи черных кредиторов. Вакулин связал такие цифры с информационной войной.
«Мошеннических схем стало очень много, особенно в интернете. За 2022 год увеличилось в пять раз количество поддельных сайтов, магазинов. Здесь играют большую роль политические взгляды и мотивы, информационная война. Под таким давлением на Россию приходится очень много случаев мошеннических действий, не только из-за рубежа, но даже внутри страны, граждане дурят своих же людей», - сказал он.
Также Вакулин заметил, что злоумышленники стали чаще использовать финансовые пирамиды, граждане в большинстве случаев даже не знают, куда вложили деньги.
«Люди и раньше были очень доверчивыми, этим пользуются мошенники. Необходимо скептически относится к информации, которую мы получаем по телефону, в интернете. Большинство людей, когда слышат голос по телефону, что кто-то пытался взломать их аккаунт, отключают голову, это больше психология. Злоумышленники втираются в доверие очень легко. В социальных сетях гуляет реклама финансовых пирамид, что можно много заработать. Я бы сравнил это с тем периодом, что было в 90-е, немного другой период был, но все-таки все хотят озолотиться, слишком много денег не бывает. Желание заработать приводит к тому, что люди даже не знают, куда вложились», - объяснил специалист.
Чем больше в России будет рынок безналичных платежей, тем больше будет расти процент любых махинаций в интернете, нужно быть бдительными и не открывать ссылки, которые присылают неизвестные люди, рассказал директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев ранее НСН.
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