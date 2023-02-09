Резкий рост мошенничества в России связали с информационной войной

Политические взгляды и мотивы повлияли на значительное увеличение числа мошеннических организаций в России, заявил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с НСН.

Банк России выяснил, что в стране за минувший год на 85% выросло число мошеннических организаций. Так, мошенничеством стали заниматься почти пят тысяч компаний. Были созданы две тысячи финансовых пирамид, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году, 1,2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тысячи черных кредиторов. Вакулин связал такие цифры с информационной войной.

«Мошеннических схем стало очень много, особенно в интернете. За 2022 год увеличилось в пять раз количество поддельных сайтов, магазинов. Здесь играют большую роль политические взгляды и мотивы, информационная война. Под таким давлением на Россию приходится очень много случаев мошеннических действий, не только из-за рубежа, но даже внутри страны, граждане дурят своих же людей», - сказал он.

Также Вакулин заметил, что злоумышленники стали чаще использовать финансовые пирамиды, граждане в большинстве случаев даже не знают, куда вложили деньги.