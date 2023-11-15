В российских школах будут изучать применение беспилотников
В предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) войдут занятия об общевойсковом бое. Школьникам собираются рассказывать о способах применения беспилотников (БПЛА).
Об этом говорится в проекте приказа Минпросвещения, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В нем отмечается, что школьники должны понимать «возможности применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения БПЛА».
Также в рамках предмета учащимся расскажут о роли России в современном мире, угрозах военного характера и роли Вооруженных сил РФ.
Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» должен будет заменить в школах «Основы безопасной жизнедеятельности» (ОБЖ) с начала учебного 2024 года.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявлял, что ветеранов СВО подготовят для преподавания в школах.
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