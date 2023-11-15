В российских школах будут изучать применение беспилотников

В предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) войдут занятия об общевойсковом бое. Школьникам собираются рассказывать о способах применения беспилотников (БПЛА).

Об этом говорится в проекте приказа Минпросвещения, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В нем отмечается, что школьники должны понимать «возможности применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения БПЛА».

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Также в рамках предмета учащимся расскажут о роли России в современном мире, угрозах военного характера и роли Вооруженных сил РФ.

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» должен будет заменить в школах «Основы безопасной жизнедеятельности» (ОБЖ) с начала учебного 2024 года.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявлял, что ветеранов СВО подготовят для преподавания в школах.



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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:ОбразованиеБеспилотникиШкола

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