В российских школах будут изучать применение беспилотников

Также в рамках предмета учащимся расскажут о роли России в современном мире, угрозах военного характера и роли Вооруженных сил РФ.

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» должен будет заменить в школах «Основы безопасной жизнедеятельности» (ОБЖ) с начала учебного 2024 года.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявлял, что ветеранов СВО подготовят для преподавания в школах.







