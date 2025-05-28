За три часа силы ПВО перехватили 112 БПЛА ВСУ над регионами РФ
Российские силы противовоздушной обороны за три часа перехватили 112 беспилотных летательных аппаратов Украины над регионами РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.
59 дронов были поражены над территорией Брянской области, 19 — над Белгородской областью, 13 — над Тульской областью, 10 — над Курской областью. Еще восемь БПЛА уничтожили над Орловской областью, а три — над территорией Калужской области.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на регионы РФ «диссонируют с устремлением к мирному процессу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru