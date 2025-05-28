За три часа силы ПВО перехватили 112 БПЛА ВСУ над регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны за три часа перехватили 112 беспилотных летательных аппаратов Украины над регионами РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Собянин: Отражена атака пяти летевших на Москву беспилотников

59 дронов были поражены над территорией Брянской области, 19 — над Белгородской областью, 13 — над Тульской областью, 10 — над Курской областью. Еще восемь БПЛА уничтожили над Орловской областью, а три — над территорией Калужской области.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на регионы РФ «диссонируют с устремлением к мирному процессу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры