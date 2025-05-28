За три часа силы ПВО перехватили 112 БПЛА ВСУ над регионами РФ

59 дронов были поражены над территорией Брянской области, 19 — над Белгородской областью, 13 — над Тульской областью, 10 — над Курской областью. Еще восемь БПЛА уничтожили над Орловской областью, а три — над территорией Калужской области.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на регионы РФ «диссонируют с устремлением к мирному процессу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

