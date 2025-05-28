Келлог: Трамп в своём заявлении говорил об отношениях с Путиным
28 мая 202501:40
Американский президент Дональд Трамп в своём заявлении о том, что Россия «играет с огнём», предупредил о возможности ухудшения личных отношений с лидером РФ Владимиром Путиным, сообщил Fox News специальный посланник главы Белого дома Кит Келлог.
«Президент Трамп действительно ценит личные отношения. И я действительно понимаю это, когда вижу такое», — указал политик.
Ранее Трамп заявил, что Россия «играет с огнем». Он отметил, что предотвратил серьезные негативные последствия для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- За три часа силы ПВО перехватили 112 БПЛА ВСУ над регионами РФ
- Келлог: Трамп в своём заявлении говорил об отношениях с Путиным
- В США заявили, что озабочены последними ответными ударами России по Украине
- В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского об ударах по РФ
- Зеленский пообещал ответить РФ на удары по Украине
- СМИ: Беспилотники атакуют Тулу
- США подтвердили поддержку прямых переговоров России и Украины
- Судью отстранили от дела Марадоны из-за несогласованной видеосъемки
- СМИ: Мерц не будет обсуждать в Берлине поставки Украине ракет Taurus
- Швейцария заявила о готовности помочь в организации переговоров России и Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru