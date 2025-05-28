Келлог: Трамп в своём заявлении говорил об отношениях с Путиным

«Президент Трамп действительно ценит личные отношения. И я действительно понимаю это, когда вижу такое», — указал политик.

Ранее Трамп заявил, что Россия «играет с огнем». Он отметил, что предотвратил серьезные негативные последствия для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

