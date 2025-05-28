Келлог: Трамп в своём заявлении говорил об отношениях с Путиным

Американский президент Дональд Трамп в своём заявлении о том, что Россия «играет с огнём», предупредил о возможности ухудшения личных отношений с лидером РФ Владимиром Путиным, сообщил Fox News специальный посланник главы Белого дома Кит Келлог.

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«Президент Трамп действительно ценит личные отношения. И я действительно понимаю это, когда вижу такое», — указал политик.

Ранее Трамп заявил, что Россия «играет с огнем». Он отметил, что предотвратил серьезные негативные последствия для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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