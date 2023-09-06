Ветеранов СВО подготовят для преподавания в школах

Выступая на пленарном заседании Всероссийского педагогического форума «Память священна» он уточнил, что здесь они будут проходить обучение для преподавания в школах нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

«Создан центр переподготовки педагогов-ветеранов СВО, участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета», - сказал министр.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в России готовят дополнительное пособие по военной истории для учителей 5-11-х классов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

