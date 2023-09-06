Ветеранов СВО подготовят для преподавания в школах
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что на базе Государственного университета просвещения (ГУП) был создан Центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции (СВО) и участников боевых действий, сообщает ТАСС.
Выступая на пленарном заседании Всероссийского педагогического форума «Память священна» он уточнил, что здесь они будут проходить обучение для преподавания в школах нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины».
«Создан центр переподготовки педагогов-ветеранов СВО, участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета», - сказал министр.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в России готовят дополнительное пособие по военной истории для учителей 5-11-х классов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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