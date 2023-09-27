Депутаты Госдумы предложили обучать школьников вязать маскировочные сети

Партия «Справедливая Россия - За правду» предложила ввести в школах предмет «Важные дела», сообщает РИА Новости.

Предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в российских школах вместо ОБЖ

По словам лидера политорганизации Сергея Миронова, на этих уроках школьников могли бы обучать делать «многие полезные вещи» для участвующих в спецоперации бойцов.

«Почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети, почему бы не научить начать делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для воинов спецоперации», - отметил политик.

Ранее Миронов обратился к председателю Конституционного суда (КС) РФ Валерию Зорькину с предложением рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ШкольникиСпецоперацияСправедливая РоссияСергей Миронов

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