В российских ресторанах проверять QR-коды будут роботы
Роботы, подключенные к порталу «Госуслуги», начнут работать в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Устройства будут проверять у переболевших коронавирусом и привитых посетителей наличие QR-кодов. Об этом сообщили РИА Новости в компании «Промобот».
Разработчики установили роботам сканеры для считывания QR-кодов и паспортов.
«Роботы с данным функционалом в ближайшее время появятся в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми», - говорится в сообщении.
Роботизированные «сотрудники» появятся в ресторане итальянской кухни The Toy в Москве, сеть «Гуси» - в Петербурге, ресторан Amber - в Перми.
Уточняется, что такие роботы появятся в учебных заведениях и аэропортах.
Ранее о планах ввести с 1 ноября допуск на объекты культуры и спортивные мероприятия по QR-кодам рассказал заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 303 / сут.
Умерли
223 тыс.+997 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+18 717 / сут.
- В российских ресторанах проверять QR-коды будут роботы
- Сержант обезоружил грабителя в супермаркете Новосибирска
- Адвокат Саакашвили надеется на освобождение подзащитного
- Песков считает заявления Путина пророческими
- Легкомоторный самолет разбился в Казахстане
- Командир МКС рассказал подробности пребывания в космосе Пересильд и Шипенко
- QR-коды введут в Красноярском крае
- Умер экс-сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов
- Российские школьники получили «золото» и «серебро» на Международной олимпиаде по математике
- Патриарх Кирилл освятил храм в Орле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru