В российских ресторанах проверять QR-коды будут роботы

Роботы, подключенные к порталу «Госуслуги», начнут работать в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Устройства будут проверять у переболевших коронавирусом и привитых посетителей наличие QR-кодов. Об этом сообщили РИА Новости в компании «Промобот».

Московские бани, салоны красоты и кинотеатры подключились к системе QR-кодов

Разработчики установили роботам сканеры для считывания QR-кодов и паспортов.

«Роботы с данным функционалом в ближайшее время появятся в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми», - говорится в сообщении.

Роботизированные «сотрудники» появятся в ресторане итальянской кухни The Toy в Москве, сеть «Гуси» - в Петербурге, ресторан Amber - в Перми.

Уточняется, что такие роботы появятся в учебных заведениях и аэропортах.

Ранее о планах ввести с 1 ноября допуск на объекты культуры и спортивные мероприятия по QR-кодам рассказал заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

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ФОТО: pexels.com // Alex Knight
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