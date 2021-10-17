В российских ресторанах проверять QR-коды будут роботы

Разработчики установили роботам сканеры для считывания QR-кодов и паспортов.

«Роботы с данным функционалом в ближайшее время появятся в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми», - говорится в сообщении.

Роботизированные «сотрудники» появятся в ресторане итальянской кухни The Toy в Москве, сеть «Гуси» - в Петербурге, ресторан Amber - в Перми.

Уточняется, что такие роботы появятся в учебных заведениях и аэропортах.

Ранее о планах ввести с 1 ноября допуск на объекты культуры и спортивные мероприятия по QR-кодам рассказал заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

