QR-коды введут в Красноярском крае
В Красноярском крае с 1 ноября начнут действовать QR-коды для допуска на культурные и спортивные мероприятия.
О планах ввести с 1 ноября допуск на объекты культуры и спортивные мероприятия по QR-кодам рассказал заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов
«С 1 ноября мы планируем введение QR-кодов. Прежде всего это будет касаться учреждений культуры – театры, кинотеатры. Кроме того, различные спортивные мероприятия», - заявил Подкорытов в эфире телеканала «Енисей».
В регионе выявлено 123 030 случаев коронавируса с начала пандемии, 478 подтвержденных фактов – только за последние сутки. Уровень коллективного иммунитета на три процента ниже общероссийского и составляет 42%, по данным сайт стопкоронавирус.ру.
Ранее в воскресенье стало известно, что в Туве также с 1 ноября вводят QR-коды для доступа на объекты культуры, спорта, общепита, в торговые центры и гостиницы на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 303 / сут.
Умерли
223 тыс.+997 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+18 717 / сут.
- QR-коды введут в Красноярском крае
- Умер экс-сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов
- Российские школьники получили «золото» и «серебро» на Международной олимпиаде по математике
- Патриарх Кирилл освятил храм в Орле
- «Могут крокодилам скормить». Сатановский предупредил Поклонскую об опасности в Кабо-Верде
- Посольство РФ подтвердило гибель четырех соотечественников в Албании
- Стало известно о состоянии пострадавших после нападения в якутском диспансере
- Песков рассказал о ревакцинации Путина
- «Сложно говорить с господином Зеленским» - Песков
- Раскрыт бюджет боя-реванша Минеева и Исмаилова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru