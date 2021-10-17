QR-коды введут в Красноярском крае

О планах ввести с 1 ноября допуск на объекты культуры и спортивные мероприятия по QR-кодам рассказал заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов

«С 1 ноября мы планируем введение QR-кодов. Прежде всего это будет касаться учреждений культуры – театры, кинотеатры. Кроме того, различные спортивные мероприятия», - заявил Подкорытов в эфире телеканала «Енисей».

В регионе выявлено 123 030 случаев коронавируса с начала пандемии, 478 подтвержденных фактов – только за последние сутки. Уровень коллективного иммунитета на три процента ниже общероссийского и составляет 42%, по данным сайт стопкоронавирус.ру.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Туве также с 1 ноября вводят QR-коды для доступа на объекты культуры, спорта, общепита, в торговые центры и гостиницы на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

