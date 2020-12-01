Московские бани, салоны красоты и кинотеатры подключились к системе QR-кодов
Салоны красоты, бани, кинотеатры, театры и музеи в Москве начали подключаться к системе QR-кодов для регистрации посетителей с целью информирования москвичей о возможных контактах с заразившимися коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка.
Он отметил, что более 1,7 тысячи ресторанов и около 2,2 тысячи кафе, столовых и закусочных получили QR-коды. Также новым инструментом по борьбе с распространением коронавируса воспользовались почти 600 баров.
Ранее Немерюк сообщал, что к системе подключились более 9,5 тысяч заведений, уведомление о возможном контакте с заболевшим COVID-19 получили 30 тысяч посетителей.
Система входа по QR-коду заработала в Москве с 19 октября. Изначально она распространялась только на ночные заведения, а с 5 ноября была распространена на здания правительства.
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