Московские бани, салоны красоты и кинотеатры подключились к системе QR-кодов

Салоны красоты, бани, кинотеатры, театры и музеи в Москве начали подключаться к системе QR-кодов для регистрации посетителей с целью информирования москвичей о возможных контактах с заразившимися коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка.

Он отметил, что более 1,7 тысячи ресторанов и около 2,2 тысячи кафе, столовых и закусочных получили QR-коды. Также новым инструментом по борьбе с распространением коронавируса воспользовались почти 600 баров.

Ранее Немерюк сообщал, что к системе подключились более 9,5 тысяч заведений, уведомление о возможном контакте с заболевшим COVID-19 получили 30 тысяч посетителей.