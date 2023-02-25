В российских регионах начнется эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств

В Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта стартует пилотный проект по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Соответствующее постановление подписал глава российского кабмина Михаил Мишустин.

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Уточняется, что эксперимент рассчитан на два года и завершится в 2026 году.

Жителям трех субъектов России Удаленно можно будет приобрести антибиотики,лекарства для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний – в соответствии с утвержденным перечнем минздрава РФ, сообщает RT.

«В эксперименте примут участие аптеки, у которых есть собственный интернет-сайт или договор с маркетплейсом», — отмечается на сайте правительства РФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице с 2017 года подписано шесть офсетных контрактов в сфере снабжения москвичей лекарствами.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗдравоохранениеБелгородМосковская ОбластьМоскваЛекарства
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