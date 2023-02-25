Собянин: В Москве более 200 предприятий заняты производством лекарств и медицинских изделий

В медицинской отрасли по итогам 2022 года по многим направления производства отмечается рост. Изделия медицинского назначения и лекарственные препараты выпускают более 200 столичных предприятий. Примерно на треть увеличились объемы производства медоборудования, в два раза - изготовление медицинской мебели, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, медицинские компанию получают различные виды поддержки от властей города. Речь идет о субсидиях, льготных кредитах и займах. Власти столицы заключают офсетные контракты. С 2017 года подписано шесть таких договоров в сфере снабжения москвичей лекарствами, медицинскими изделиями и продукцией для молочных кухонь.

«Создаем благоприятный инвестиционный климат и развитую инфраструктуру», - также рассказа мэр столицы.

В качестве примеров Сергей Собянин назвал успешно развивающихся резидентов технопарка «Строгино», которые выпускают уникальные препараты для лечения инсульта и терапии ВИЧ. А также фармацевтический кластер на базе особой экономической зоны «Технополис «Москва», объединивший девять разработчиков и производителей лекарств.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МоскваПроизводствоЛекарства
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