Собянин: В Москве более 200 предприятий заняты производством лекарств и медицинских изделий
В медицинской отрасли по итогам 2022 года по многим направления производства отмечается рост. Изделия медицинского назначения и лекарственные препараты выпускают более 200 столичных предприятий. Примерно на треть увеличились объемы производства медоборудования, в два раза - изготовление медицинской мебели, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, медицинские компанию получают различные виды поддержки от властей города. Речь идет о субсидиях, льготных кредитах и займах. Власти столицы заключают офсетные контракты. С 2017 года подписано шесть таких договоров в сфере снабжения москвичей лекарствами, медицинскими изделиями и продукцией для молочных кухонь.
«Создаем благоприятный инвестиционный климат и развитую инфраструктуру», - также рассказа мэр столицы.
В качестве примеров Сергей Собянин назвал успешно развивающихся резидентов технопарка «Строгино», которые выпускают уникальные препараты для лечения инсульта и терапии ВИЧ. А также фармацевтический кластер на базе особой экономической зоны «Технополис «Москва», объединивший девять разработчиков и производителей лекарств.
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