Собянин: В Москве более 200 предприятий заняты производством лекарств и медицинских изделий

По его словам, медицинские компанию получают различные виды поддержки от властей города. Речь идет о субсидиях, льготных кредитах и займах. Власти столицы заключают офсетные контракты. С 2017 года подписано шесть таких договоров в сфере снабжения москвичей лекарствами, медицинскими изделиями и продукцией для молочных кухонь.

«Создаем благоприятный инвестиционный климат и развитую инфраструктуру», - также рассказа мэр столицы.

В качестве примеров Сергей Собянин назвал успешно развивающихся резидентов технопарка «Строгино», которые выпускают уникальные препараты для лечения инсульта и терапии ВИЧ. А также фармацевтический кластер на базе особой экономической зоны «Технополис «Москва», объединивший девять разработчиков и производителей лекарств.

