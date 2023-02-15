«Незаменима для хроников!»: Мясников поддержал выписывание рецептов онлайн

Если частные клиники получат право выписывать рецепты онлайн, то от такого нововведения будет ощутимая польза для людей с хроническими заболеваниями, при этом телемедицина не подходит для постановки первичного диагноза, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с НСН.

Накануне «Известия» сообщили, что некоторые коммерческие клиники могут получить право выписывать рецепты онлайн, в рамках телеконсультаций. Отмечается, что, если практику признают успешной, то через три года ее могут расширить на всю страну, в том числе в рамках ОМС. Александр Мясников указал, что подобная практика уже давно используется во всем мире.