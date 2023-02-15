«Незаменима для хроников!»: Мясников поддержал выписывание рецептов онлайн
Врачей для телемедицины необходимо отбирать и учить правильной постановке вопросов пациентам, отметил в эфире НСН врач Александр Мясников.
Если частные клиники получат право выписывать рецепты онлайн, то от такого нововведения будет ощутимая польза для людей с хроническими заболеваниями, при этом телемедицина не подходит для постановки первичного диагноза, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с НСН.
Накануне «Известия» сообщили, что некоторые коммерческие клиники могут получить право выписывать рецепты онлайн, в рамках телеконсультаций. Отмечается, что, если практику признают успешной, то через три года ее могут расширить на всю страну, в том числе в рамках ОМС. Александр Мясников указал, что подобная практика уже давно используется во всем мире.
«Будет ощутимая польза. У нас огромная страна и врачей откровенно не хватает. Телемедицина незаменима именно для хроников. Не для постановки первичного диагноза… А, например, человек с гипертонией, подагрой, когда надо раз в два-три месяца скорректировать лечение. Здесь человек может связаться по электронной почте (с врачом – ред. НСН), как делается во всем мире. Это хорошо, по этому пути идет мир. Вопрос в том, кто будет осуществлять консультацию: телемедицина всегда сложнее, чем очная медицина. Ты должен правильно поставить вопросы и услышать ответы. Для телемедицины врачи должны отбираться, этому нужно учить», - сказал Мясников.
Так, закон о телемедицине вступил в силу 1 января 2018 года. По нему врачи получили право собирать жалобы и анализировать анамнез пациента по телефону и через интернет, сообщает НСН.
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