Реестр «белых» хакеров в России необходим, однако бороться следует с «черными» и «серыми» хакерами, с «белыми» же необходимо сотрудничать, в том числе и госкорпорациям. Об этом НСН заявил специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.

В новой версии законопроекта о легализации «белых» хакеров предложили передать их регулирование ФСБ, сообщает РБК. Силовики могут получить право устанавливать обязательные требования по ключевым направлениям поиска уязвимостей и запретить работу тем, кто не будет соответствовать этим правилам. Кроме того, обсуждается появление реестра «белых» хакеров. Вместе с тем критики инициативы считают, что нововведение привет к потере анонимности, невозможности въехать во многие страны, преследованию, вербовке иностранными спецслужбами, рассекречиванию специального почерка и другим рискам. Вакулин поддержал инициативу, однако отметил, что в первую очередь следует бороться с «черными» и «серыми» хакерами.

«Существует три разновидности хакеров: “черные” хакеры, “этичные”, они же “белые” хакеры и “серая шляпка”, которые работают то ли за деньги, то ли во зло. Необходимо избавляться от “черных” хакеров и “серых шляпок”. У “белых” хакеров тоже есть стереотипы — они либо работают за деньги, либо не работают. “Черные” хакеры взламывают, вредят системам безопасности, а потом в даркнете мы видим слитые базы данных. Реестр, конечно, уместен, потому что мы сможем определить, кто из нас кто. Он может в дальнейшем помочь крупным IT-компаниям, “ВКонтакте”, “Лаборатории Касперского”. Из этого реестра можно будет выкачивать информацию, смотреть, какие люди могут представлять интересы. Например, люди, обладающие информацией, по политическим мотивам могут слить ее и в дальнейшем выехать за границу, как это произошло с “Яндекс Доставкой” в 2022 году. Можно также ввести в России рейтинговую систему по допуску граждан к информации, которая уже существует в Китае», — сказал Вакулин.