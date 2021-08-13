«В России женятся бесстрашные». Организатор свадеб — о браках в пятницу 13-го

Организатор свадеб Евгения Лейбман рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не встречала в России суеверных людей, которые боялись бы заключать браки в пятницу 13-го.

«Я впервые слышу, что это какое-то суеверие для пар. Это больше из фильмов ужасов. Мы очень много свадеб проводили в пятницу 13-го без оглядки на этот день и дату. Скорее, есть какие-то другие свадебные суеверия, но к этому дню они никак не относятся. Мне кажется, что люди, которые женятся в России - это бесстрашные люди. Поэтому в целом нам все равно на дату. И люди, которые уже решили пожениться, они должны все риски для себя оценить», - рассказала она.