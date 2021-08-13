«В России женятся бесстрашные». Организатор свадеб — о браках в пятницу 13-го
Браки, заключенные в «неблагоприятное» время самые крепкие, заявила "Радиоточке НСН" организатор свадеб Евгения Лейбман.
Организатор свадеб Евгения Лейбман рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не встречала в России суеверных людей, которые боялись бы заключать браки в пятницу 13-го.
«Я впервые слышу, что это какое-то суеверие для пар. Это больше из фильмов ужасов. Мы очень много свадеб проводили в пятницу 13-го без оглядки на этот день и дату. Скорее, есть какие-то другие свадебные суеверия, но к этому дню они никак не относятся. Мне кажется, что люди, которые женятся в России - это бесстрашные люди. Поэтому в целом нам все равно на дату. И люди, которые уже решили пожениться, они должны все риски для себя оценить», - рассказала она.
Организатор свадеб отметила, что в России наиболее распространено другое суеверие, но и оно «не работает».
«По статистике те браки, которые были заключены в мае, самые крепкие – там наименьший процент разводов. Говорят, жениться в мае - маяться. Никто даже не анализирует, почему так. На Руси в этот период сеяли, а так как свадьбы играли по нескольку дней всей деревней, то действительно была велика опасность, что начав гулять свадьбу, можно было бы пропустить эту важную пору. И маяться, потому что останешься без еды. Тогда это было актуально. Сегодня никто не сеет из пар, тем не менее суеверие осталось, потому что никто не понимает, откуда это все взялось. Это из серии “не знаешь, но опасаешься”. Я думаю, что и про пятницу 13-е никто не может объяснить, откуда страх такой. Слава Богу, никто на нем не акцентирует внимание», - заявила Лейбман.
По ее словам, в России люди не бояться «страшных» дат, зато предпочитают расписываться в дни с «красивыми зеркальными цифрами».
«В этом году пары стараются выбирать даты с числом 21. Сейчас многие пары могут расписаться в красивую дату, а сыграть свадьбу в другой день. Потому что дорого. В эти дни всегда очень большой спрос. И соответственно, если вы готовы к тому, что будет мало ресторанов, каких-то подрядчиков, фотографов, а те, кто будет, не будут давать скидки, то в целом можно рассматривать красивую дату. Но большинство пар понимают это, поэтому они расписываются в эту дату, а играют свадьбу в другой день», - пояснила Лейбман.
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