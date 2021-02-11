Россияне рассказали о тратах на свадьбу

Вступить в брак до конца 2021 года намерены 4,5% россиян. В прошлом году об этом заявляли 5% опрошенных. Исследование было проведено компаниями «Сбербанк Управление активами» и «Сбербанк страхование жизни».

Самое большое количество свадеб на тысячу жителей планируется в Махачкале - 8% опрошенных жителей рассказали, что не исключают свадьбу. На втором месте находится Нижний Новгород (6%), передает РИА Новости.

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В среднем россияне планируют потратить на проведении свадьбы 188 тысяч рублей. Больше всего на торжество планируют потратить жители Набережных Челнов (225 тысяч рублей), Орла и Магнитогорска (по 224 тысяч рублей в каждом городе).

Авторы исследования отмечают, что 72% сограждан не видят проблем с финансированием свадьбы: они готовы потратить текущие накопления и доходы либо попросить помочь родственников, передает «360».

Более половины респондентов лучшим подарком на свадьбу считают деньги - 52%. Каждый пятый назвал постельное белье.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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