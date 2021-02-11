Россияне рассказали о тратах на свадьбу

Вступить в брак до конца 2021 года намерены 4,5% россиян. В прошлом году об этом заявляли 5% опрошенных. Исследование было проведено компаниями «Сбербанк Управление активами» и «Сбербанк страхование жизни».

Самое большое количество свадеб на тысячу жителей планируется в Махачкале - 8% опрошенных жителей рассказали, что не исключают свадьбу. На втором месте находится Нижний Новгород (6%), передает РИА Новости.