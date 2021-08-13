24-летний мужчина сделал предложение 61-летней возлюбленной
В США 24-летний Куран Маккейн предложил «руку и сердце» 61-летней возлюбленной Шерил Макгрегор. Им не помешала даже 37-летняя разница в возрасте, передает Mirror.
Влюбленные регулярно снимают ролики в TikTok — на кадрах они целуются и танцуют. По словам парня, разница в возрасте нисколько не мешает, потому что «Шерил очень молода душой и сердцем». Кроме того, супруги добавили, что у них «фантастическая сексуальная жизнь».
Пара планирует свадьбу в ближайшее время. Некоторые комментаторы в TikTok предполагают, что американец хочет жениться на женщине в несколько раз старше его из-за меркантильных интересов. Его пассия очень состоятельная и имеет хороший доход.
Ранее был назван самый выгодный для свадьбы месяц. Организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнилась в реальности проведения «экономной свадьбы за 170 тысяч рублей».
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