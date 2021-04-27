«Хочется праздника!» Назван самый выгодный для свадьбы месяц
Организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнилась в реальности проведения «экономной свадьбы за 170 тысяч рублей».
В России в 2021 году ожидается свадебный бум, а самым выгодным месяцем для бракосочетаний является май, рассказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» организатор свадеб Евгения Лейбман.
Ранее сервисы "СберУслуги" и "СберМаркет" провели исследование и выяснили, что небольшая свадьба на 15 человек в 2021 году обойдется россиянам в сумму от 170 тысяч рублей.
«Я, честно говоря, не знаю, что можно сделать на эти деньги. Тут надо понимать, что входит в понятие «скромная свадьба». Если пара решила просто расписаться и потом сходить в кафе - это одно. Если пара расписалась, заказала фотографа и захотела какую-то шоу-программу - это другое», - сказала Лейбман.
По ее словам, цены на свадьбы не изменились из-за пандемии, и пока нет тенденций к их увеличению, хотя спрос на организацию свадеб растет.
«В связи с пандемией в этом году будет всплеск свадеб, обусловленный тремя причинами. Во-первых, многие пары планировали свадьбы на прошлый год, но из-за пандемии перенесли их на 2021 год. Во-вторых, многие изначально не планировали свадьбы на 2020 год, потому что он был високосный. Ну и те пары, которые только решили сыграть свадьбу. Так что огромное количество людей планирует в этом году жениться», - рассказала собеседница НСН.
При этом она отметила, что из-за пандемии в обществе произошла переоценка ценностей, и люди «хотят праздник».
«Люди стали уделять больше внимания праздникам и, несмотря на непростую финансовую ситуацию, готовы больше тратить на свадьбы, как ни странно. Но при этом они приглашают меньше гостей. Свадьбы стали более камерными, более направленными на семью и друзей. Сейчас уже не зовут на свадьбы коллег и посторонних людей, а зовут самых близких и делают для них настоящий праздник», - добавила Лейбман.
Она рассказала, что самые «свадебные» месяцы в России - это август и сентябрь, а самые дорогие свадебные дни – пятница и суббота. Поэтому, сыграть свадьбу в августовский выходной будет значительно дороже.
«В будний день можно сэкономить около 30% от заявленной цены. А больше всего сэкономить на свадьбе можно, назначив ее на майский будний день. Май у нас самый «несвадебный» месяц, потому что люди зачастую очень суеверны и не хотят маяться», - заключила эксперт.
Ранее «Сбер» выяснил, что вступить в брак до конца 2021 года намерены 4,5% россиян. В прошлом году об этом заявляли 5% опрошенных.
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