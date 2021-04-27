«Хочется праздника!» Назван самый выгодный для свадьбы месяц

«Я, честно говоря, не знаю, что можно сделать на эти деньги. Тут надо понимать, что входит в понятие «скромная свадьба». Если пара решила просто расписаться и потом сходить в кафе - это одно. Если пара расписалась, заказала фотографа и захотела какую-то шоу-программу - это другое», - сказала Лейбман.

По ее словам, цены на свадьбы не изменились из-за пандемии, и пока нет тенденций к их увеличению, хотя спрос на организацию свадеб растет.

«В связи с пандемией в этом году будет всплеск свадеб, обусловленный тремя причинами. Во-первых, многие пары планировали свадьбы на прошлый год, но из-за пандемии перенесли их на 2021 год. Во-вторых, многие изначально не планировали свадьбы на 2020 год, потому что он был високосный. Ну и те пары, которые только решили сыграть свадьбу. Так что огромное количество людей планирует в этом году жениться», - рассказала собеседница НСН.

При этом она отметила, что из-за пандемии в обществе произошла переоценка ценностей, и люди «хотят праздник».

«Люди стали уделять больше внимания праздникам и, несмотря на непростую финансовую ситуацию, готовы больше тратить на свадьбы, как ни странно. Но при этом они приглашают меньше гостей. Свадьбы стали более камерными, более направленными на семью и друзей. Сейчас уже не зовут на свадьбы коллег и посторонних людей, а зовут самых близких и делают для них настоящий праздник», - добавила Лейбман.