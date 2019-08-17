В России заявили о мониторинге свалок вблизи аэропортов

Из-за попадания птиц в оба двигателя самолёта Airbus A-321 его пилоты 15 августа были вынуждены совершить аварийную жесткую посадку на кукурузном поле возле международного аэропорта Жуковский. В то же время, в профсоюзе лётного состава России сообщили, что пилотам давно известна проблема с птицами в этом районе и они неоднократно на неё жаловались. Сообщается также, что обилие птиц, которые могут представлять опасность для самолетов, в районе вызвано большим количеством свалок, большинство из которых уже официально закрыты, но, тем не менее, до сих пор не ликвидированы и привлекают пернатых.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН высказал свое мнение по поводу проблемы свалок около российских аэропортов.

«Свалки около Жуковского – это реалии ушедшей эпохи. Сейчас есть четкие установки в рамках мусорной реформы – в радиусе 30 км от аэропорта не должно быть никаких объектов, связанных с хранением или переработкой отходов. В данном случае ранее было допущено такое нарушение. Причина кроется в том, что законодательство до мусорной реформы было несовершенным.

Здесь не найти виноватого. Его нет. Некоторые в этой связи называют власти Подмосковья. Но это не так. Они создают новые объекты четко в рамках требований мусорной реформы. А то, что им досталось – наследие дореформенного периода», - считает собеседник НСН.