В России заявили о мониторинге свалок вблизи аэропортов
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН рассказал о решении проблемы свалок около российских аэропортов.
Из-за попадания птиц в оба двигателя самолёта Airbus A-321 его пилоты 15 августа были вынуждены совершить аварийную жесткую посадку на кукурузном поле возле международного аэропорта Жуковский. В то же время, в профсоюзе лётного состава России сообщили, что пилотам давно известна проблема с птицами в этом районе и они неоднократно на неё жаловались. Сообщается также, что обилие птиц, которые могут представлять опасность для самолетов, в районе вызвано большим количеством свалок, большинство из которых уже официально закрыты, но, тем не менее, до сих пор не ликвидированы и привлекают пернатых.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН высказал свое мнение по поводу проблемы свалок около российских аэропортов.
«Свалки около Жуковского – это реалии ушедшей эпохи. Сейчас есть четкие установки в рамках мусорной реформы – в радиусе 30 км от аэропорта не должно быть никаких объектов, связанных с хранением или переработкой отходов. В данном случае ранее было допущено такое нарушение. Причина кроется в том, что законодательство до мусорной реформы было несовершенным.
Здесь не найти виноватого. Его нет. Некоторые в этой связи называют власти Подмосковья. Но это не так. Они создают новые объекты четко в рамках требований мусорной реформы. А то, что им досталось – наследие дореформенного периода», - считает собеседник НСН.
Эксперт заявил о необходимости проведения мониторингов объектов, подобных свалке около аэропорта Жуковский, чтобы исключить повторения аварийных ситуаций в российской авиации.
«Когда мы говорим о накопленном экологическом ущербе, надо также говорить о реализации федерального проекта «Чистая страна». Сейчас 199 свалок в черте городов будут рекультивированы. Объекты присоединяются и присоединяются. Нам необходимо провести новый мониторинг таких объектов, как свалка около Жуковского, чтобы аварии, как произошла с А-321, не повторялись», - заявил Ильдар Неверов.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию напомнил, что в ближайшем будущем Россия научится справляться с мусором и начнет его перерабатывать.
«До 2024 года в России будут созданы мощности, способные поглотить 36 млн тонн отходов. Эти цели указаны в паспорте национального проекта «Экология». Уже составлена дорожная карта. Максимум нам осталось ждать четыре с небольшим года», - отметил эксперт.
Напомним, 19.08.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Аварийная посадка Airbus А-321: Кто понесёт ответственность?»
Ранее авиаэксперты Андрей Краснопёров и Игорь Дельдюжов в эфире НСН оценили условия спасения сaмолетa А-321 в Подмосковье.
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