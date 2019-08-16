Эксперт призвал посадить орнитолога в каждый аэропорт страны
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» рассказал НСН, что орнитологические службы уже существуют в российских авиагаванях, но не во всех.
В России предложили создать индивидуальный «паспорт аэропорта». Как пишут «Известия», с такой инициативой выступил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов, отметив, что эта мера позволит предотвратить столкновения с птицами. В подобном «паспорте» необходимо учитывать наличие вблизи от аэропорта крупных и мелких рек, морских побережий, характер растительности, а также количество и виды птиц.
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в беседе с НСН поддержал эту инициативу, отметив, что орнитологические службы уже существуют во многих российских авиагаванях (слушайте аудио).
«Идея вполне здравая. Что касается орнитологических служб, они вообще в аэропортах существуют. Ничего такого тут сверхъестественного нет. Нужен умный квалифицированный человек, который этим бы занимался. С учетом того, что у нас аэропортов немного, честно говоря, я не вижу никаких проблем в том, чтобы в каждом из них разместить одного-двух людей, которые бы занимались этим вопросом», — сказал он.
Напомним, накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь. Из-за попадания птиц в двигатели произошел отказ силовой установки, и экипажу пришлось сажать лайнер в кукурузном поле. На борту самолета находились 226 пассажиров, никто не погиб. Одной из возможных причин появления чаек возле взлетно-посадочной полосы эксперты называли наличие в 2 км от аэропорта несанкционированной свалки. Факт ее существования вечером 15 августа подтвердил Росприроднадзор.
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