Эксперт призвал посадить орнитолога в каждый аэропорт страны

В России предложили создать индивидуальный «паспорт аэропорта». Как пишут «Известия», с такой инициативой выступил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов, отметив, что эта мера позволит предотвратить столкновения с птицами. В подобном «паспорте» необходимо учитывать наличие вблизи от аэропорта крупных и мелких рек, морских побережий, характер растительности, а также количество и виды птиц.

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в беседе с НСН поддержал эту инициативу, отметив, что орнитологические службы уже существуют во многих российских авиагаванях (слушайте аудио).