В России завершены испытания первой в мире вакцины от COVID-19
Испытания первой в мире вакцины от коронавируса с успехом завершены в России. Ее безопасность для людей подтверждают ученые. Об этом рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов в интервью РИА Новости.
«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — приводит цитату Тарасова Газета.ru.
Ученый рассказал, что к 20 июля будут выписаны добровольцы, которые испытали действие российской вакцины на себе.
По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний вуза Александра Лукашева, их здоровье вне опасности. Безопасность российской вакцины подтверждена клиническими исследованиями и испытаниями.
«Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке», — заявил Лукашев.
Напомним, 18 июня клинические испытания вакцины от COVID-19, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, начались в Сеченовском университете.
Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил об отсутствии тотальной вакцинации от коронавируса.
«Сейчас достаточно убедительно идут работы по созданию вакцины, хотя необходимость её использования для меня пока непонятна. Тотальная точно не нужна будет. Проведём вакцинацию групп риска к сезону подъёма. Но нам надо будет настраиваться на работу в рамках ММСП – международных медико-санитарных правил», - добавил Онищенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru