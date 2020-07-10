Для части россиян вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной
Часть россиян могут обязать сделать вакцину от коронавируса нового типа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.
По словам Поповой, обязательная вакцинация может быть предусмотрена для россиян, входящих в группу риска (пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями). Однако окончательного решения по данному вопросу еще нет, подчеркнула она.
Между тем, ранее на этой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация для россиян будет добровольной.
В настоящее время в разных странах мира, в том числе в РФ, идет разработка вакцины от нового коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru