Для части россиян вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной

Часть россиян могут обязать сделать вакцину от коронавируса нового типа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

По словам Поповой, обязательная вакцинация может быть предусмотрена для россиян, входящих в группу риска (пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями). Однако окончательного решения по данному вопросу еще нет, подчеркнула она.

Между тем, ранее на этой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация для россиян будет добровольной.

В настоящее время в разных странах мира, в том числе в РФ, идет разработка вакцины от нового коронавируса.

