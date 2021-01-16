В России завершают испытания тест-системы для выявления «британского» штамма COVID-19
Выявить «британский» штамм коронавируса через 1,5 часа после взятия анализа позволяет тест, разработанный Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что аналогичные уже существующие тесты определяют инфекцию в три раза дольше.
«Тест способен различать мутантную форму вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата», - говорится в официальном сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобный набор реагентов сформирован впервые в мире. Уже завершаются его испытания.
Напомним, Россия также стала страной, где впервые в мире зарегистрировали вакцину для профилактики коронавируса - «Спутник V». Российский Минздрав зарегистрировал препарат в августе 2020 года. Более 50 стран подали заявки на приобретение вакцины.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, сколько мутаций коронавируса в мире известно и откуда ждать новой волны заболевания.
«Темпы распространения же инфекции в мире не падают, во многих странах идут повторные волны заболевания. В Великобритании была волна, связанная с британским штаммом-мутантом, идет рост заболеваемости мексиканским штаммом, сильная волна в Бразилии, там в штате Амазонас возникла очень опасная мутация, которая затронула спайк-протеин, и люди болеют по второму кругу, прежние антитела не помогают», - сказал врач.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru