В России завершают испытания тест-системы для выявления «британского» штамма COVID-19

Отмечается, что аналогичные уже существующие тесты определяют инфекцию в три раза дольше.

«Тест способен различать мутантную форму вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата», - говорится в официальном сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобный набор реагентов сформирован впервые в мире. Уже завершаются его испытания.

Напомним, Россия также стала страной, где впервые в мире зарегистрировали вакцину для профилактики коронавируса - «Спутник V». Российский Минздрав зарегистрировал препарат в августе 2020 года. Более 50 стран подали заявки на приобретение вакцины.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, сколько мутаций коронавируса в мире известно и откуда ждать новой волны заболевания.

«Темпы распространения же инфекции в мире не падают, во многих странах идут повторные волны заболевания. В Великобритании была волна, связанная с британским штаммом-мутантом, идет рост заболеваемости мексиканским штаммом, сильная волна в Бразилии, там в штате Амазонас возникла очень опасная мутация, которая затронула спайк-протеин, и люди болеют по второму кругу, прежние антитела не помогают», - сказал врач.