Росту производительности труда в России мешает отсутствие инвестиций в оборудование, на это влияет ограничение импорта и высокие кредитные ставки, заявил НСН ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков.

Президент России Владимир Путин на «Итогах года» заявил о сохранении хороших темпов повышения реальной заработной платы в стране – рост в 4,5% за год. В то же время, по его словам, за этот же период времени рост производительности труда «будет скромным», всего 1,1%. Путин отметил, что это соотношение нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда. Волков отметил, что это не связано с тем, что россияне стали хуже работать.