В России заступились за работников на фоне «скромной» производительности труда
Человеческий фактор не может сильно «тормозить» производительность труда, на это больше всего влияет отсутствие инвестиций, заявил НСН Роман Волков.
Росту производительности труда в России мешает отсутствие инвестиций в оборудование, на это влияет ограничение импорта и высокие кредитные ставки, заявил НСН ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков.
Президент России Владимир Путин на «Итогах года» заявил о сохранении хороших темпов повышения реальной заработной платы в стране – рост в 4,5% за год. В то же время, по его словам, за этот же период времени рост производительности труда «будет скромным», всего 1,1%. Путин отметил, что это соотношение нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда. Волков отметил, что это не связано с тем, что россияне стали хуже работать.
«Росту производительности труда мешает прямая причина – довольно слабая динамика инвестиций в реальном секторе. Формально валовые инвестиции у нас имеют неплохую динамику. Но когда рассматриваешь их в компонентах, там уже другая ситуация. Есть инвестиции в здания и сооружения, а есть инвестиции в оборудование. У нас проседают инвестиции по машинам и оборудованию, а растут инвестиции в здания и сооружения. То есть, предприятия занимаются не обновлением фондов и повышением производительности, а поддержанием своей инфраструктуры и текущего уровня производства. Почему происходит такое – это уже более глубокий вопрос. На это влияют импорт машин и оборудования, высокие ставки и так далее. Чтобы повысить производительность труда, нужно инвестировать, в том числе, в кадры, чтобы они соответствовали растущему технологическому уровню», - объяснил он.
По его словам, человеческий фактор не может так сильно «тормозить» производительность труда.
«Человеческий фактор тоже влияет, но не больше и не меньше, чем в других странах мира. Есть национальные особенности, которые сказываются на процессе работы, но это не определяет динамику производительности труда. У нас народ талантливый и трудолюбивый, есть стремление работать и зарабатывать. Что касается зумеров и их нежелания много работать, это свойственно глобально этому поколению. Но такая проблема ведь не только у нас», - заключил собеседник НСН.
Если в стране искусственно подавляется технологический прогресс, то увеличение рабочего времени не сыграет никакой роли в производительности труда. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Дешевле не будет»: Россиянам посоветовали не откладывать покупку жилья
- Путин пообещал уничтожить все, что попытается заблокировать Калининградскую область
- Власти Киева решили снести памятники Ахматовой и Булгакову
- Путин: Наладить водоснабжение Донбасса получится после взятия территории за Славянском
- Путин: В России не продлят мораторий для поддержки строительной отрасли
- «Что он несёт?»: Путин указал Рютте на абсурдность его слов о подготовке войне с Россией
- Юрист назвал размер долга, с которым не выпустят за границу
- Путин ответил на вопрос BBC о планах на новые военные операции
- Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери после операции
- Путин не исключил отмены обязательной отработки для выпускников медвузов в будущем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru