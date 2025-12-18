«Пол-России подрабатывает»: Сокращение числа трудоголиков поставили под сомнение
Вопреки официальным заявлениям о сокращении числа трудоголиков, сегодня 50% россиян подрабатывают, сказал НСН Александр Ветерков.
Несмотря на официальное сокращение количества трудоголиков, до 70% россиян хотели бы подрабатывать, а примерно каждый второй соотечественник уже имеет дополнительный заработок. Об этом НСН заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Количество россиян, чье фактическое рабочее время превышает закрепленную Трудовым кодексом РФ норму 40 часов в неделю, сократилось в июле-сентябре 2025 года до 2,48 млн человек. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило издание РБК со ссылкой на исследование Росстата. Между тем, отметил Ветерков, до 70% россиян хотели бы взять подработку.
«С одной стороны, мы видим официальный статистический тренд, зафиксированный Росстатом: число “экстремальных трудоголиков” заметно сокращается. Это можно интерпретировать как стремление к более здоровому балансу между работой и личной жизнью. С другой стороны, исследования сервиса “Работа.ру” говорят о противоположном: до 70% россиян хотели бы подрабатывать, а около 50% уже имеют дополнительный заработок. Это указывает на высокую экономическую активность и потребность в увеличении дохода. Важно понимать, что сокращение числа трудоголиков и рост популярности подработки — это две стороны одной медали, связанной с глубокой трансформацией рынка труда», — сказал Ветерков.
Собеседник НСН перечислил преимущества сокращения числа трудоголиков.
«В первую очередь это рост осознанности и контроля над жизнью. Люди все активнее разделяют понятия “основная работа” и “личное время”. Они стремятся не “перегорать” на одной должности, а осознанно управлять своим ресурсом, инвестируя свободные часы в отдельный, часто более гибкий проект (подработку). Это показатель большей личной автономии. Во-вторых, это развитие многообразия экономики и гибких форм занятости — подработки часто связаны с фрилансом, микропредпринимательством, оказанием услуг напрямую. Это стимулирует развитие цифровых платформ, малого бизнеса и самозанятости, что в целом полезно для экономики. В-третьих, налицо снижение риска профессионального выгорания: меньше людей находятся в состоянии хронического стресса и переутомления на основной работе. Это может положительно сказаться на общем уровне здоровья и благополучия населения. И, наконец, мы видим диверсификацию доходов и повышение финансовой устойчивости. Наличие нескольких источников дохода делает человека и семью более защищенными в случае кризиса на основном месте работы. Это стратегия финансовой “подушки безопасности”», — добавил эксперт.
Однако у этой тенденции есть и свои недостатки, подчеркнул он
«Во-первых, это риск “скрытой” сверхурочной нагрузки и выгорания. Ведь подработка, формально не являясь сверхурочной работой на одном месте, может приводить к такой же или даже большей суммарной нагрузке. Человек может избегать переработок в офисе, но затем работать ночами на фрилансе, что не фиксируется статистикой как трудоголизм, но несет те же риски для здоровья. Во-вторых, можно говорить о потере социальных гарантий и стабильности. Большинство подработок не предусматривают оплачиваемого отпуска, больничных, пенсионных отчислений в полном объеме или защиты трудового законодательства. Это делает положение работника менее защищенным. В-третьих, заметна утечка качественных кадров и снижение лояльности. Работодатели могут столкнуться с тем, что талантливые сотрудники, не будучи трудоголиками на основной работе, будут вкладывать свои лучшие силы и время в личные проекты или подработки. Это может снижать общую производительность и инновационный потенциал внутри компаний. Наконец, в-четвертых, идет стирание границ между работой и отдыхом. Если “офисные” переработки имеют четкие временные рамки, то подработка, особенно на дому, может заполнять все свободное время, лишая человека возможности полноценно восстанавливаться. Граница между работой и личной жизнью становится размытой», — заявил собеседник НСН.
При этом, пояснил в заключение Ветерков, сокращение числа трудоголиков и стремление россиян к дополнительному доходу не противоречат друг другу.
«Эти два тренда — не противоречие, а новая реальность. Люди стремятся выйти из модели “все время на одной тяжелой работе” в модель “стабильная основа + контролируемая дополнительная активность”. Это дает больше гибкости и возможностей, но требует высокой самоорганизации и несет новые риски, связанные с отсутствием социальной защиты и постоянным напряжением», — подытожил он.
Ранее президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров заявил, что трудоголизм является редким психическим отклонением, которое не имеет отношения к эффективной работе, при этом лишь одного из десяти тысяч человек можно назвать трудоголиком. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
