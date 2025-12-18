Собеседник НСН перечислил преимущества сокращения числа трудоголиков.

«В первую очередь это рост осознанности и контроля над жизнью. Люди все активнее разделяют понятия “основная работа” и “личное время”. Они стремятся не “перегорать” на одной должности, а осознанно управлять своим ресурсом, инвестируя свободные часы в отдельный, часто более гибкий проект (подработку). Это показатель большей личной автономии. Во-вторых, это развитие многообразия экономики и гибких форм занятости — подработки часто связаны с фрилансом, микропредпринимательством, оказанием услуг напрямую. Это стимулирует развитие цифровых платформ, малого бизнеса и самозанятости, что в целом полезно для экономики. В-третьих, налицо снижение риска профессионального выгорания: меньше людей находятся в состоянии хронического стресса и переутомления на основной работе. Это может положительно сказаться на общем уровне здоровья и благополучия населения. И, наконец, мы видим диверсификацию доходов и повышение финансовой устойчивости. Наличие нескольких источников дохода делает человека и семью более защищенными в случае кризиса на основном месте работы. Это стратегия финансовой “подушки безопасности”», — добавил эксперт.

Однако у этой тенденции есть и свои недостатки, подчеркнул он

«Во-первых, это риск “скрытой” сверхурочной нагрузки и выгорания. Ведь подработка, формально не являясь сверхурочной работой на одном месте, может приводить к такой же или даже большей суммарной нагрузке. Человек может избегать переработок в офисе, но затем работать ночами на фрилансе, что не фиксируется статистикой как трудоголизм, но несет те же риски для здоровья. Во-вторых, можно говорить о потере социальных гарантий и стабильности. Большинство подработок не предусматривают оплачиваемого отпуска, больничных, пенсионных отчислений в полном объеме или защиты трудового законодательства. Это делает положение работника менее защищенным. В-третьих, заметна утечка качественных кадров и снижение лояльности. Работодатели могут столкнуться с тем, что талантливые сотрудники, не будучи трудоголиками на основной работе, будут вкладывать свои лучшие силы и время в личные проекты или подработки. Это может снижать общую производительность и инновационный потенциал внутри компаний. Наконец, в-четвертых, идет стирание границ между работой и отдыхом. Если “офисные” переработки имеют четкие временные рамки, то подработка, особенно на дому, может заполнять все свободное время, лишая человека возможности полноценно восстанавливаться. Граница между работой и личной жизнью становится размытой», — заявил собеседник НСН.