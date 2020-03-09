В России зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусом – в Москве

В России выявили три новых случая инфицирования коронавирусом, пишет ТАСС

Данные поступили из оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.

«Число официально заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки с 17 до 20», — сообщили в штабе.

Отмечается, что все зараженные находятся в Москве, куда они вернулись из недавних поездок в Италию.

По информации агентства, все пациенты содержатся в инфекционных боксах.