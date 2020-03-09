В России зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусом – в Москве

В России выявили три новых случая инфицирования коронавирусом, пишет ТАСС

Данные поступили из оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.

«Число официально заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки с 17 до 20», — сообщили в штабе.

Отмечается, что все зараженные находятся в Москве, куда они вернулись из недавних поездок в Италию.

По информации агентства, все пациенты содержатся в инфекционных боксах.

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Напомним, по последним данным, официальное число зараженных в мире - более 105 тысяч человек.

Накануне стало известно, что в России зарегистрированы три случая заражения вирусом COVID-19: в Калининградской, Московской, Белгородской областях.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса. Он призвал россиян следовать рекомендациям врачей и брать больничный при первой необходимости.

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ФОТО: «Вконтакте»
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