В России зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусом – в Москве
В России выявили три новых случая инфицирования коронавирусом, пишет ТАСС
Данные поступили из оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.
«Число официально заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки с 17 до 20», — сообщили в штабе.
Отмечается, что все зараженные находятся в Москве, куда они вернулись из недавних поездок в Италию.
По информации агентства, все пациенты содержатся в инфекционных боксах.
Напомним, по последним данным, официальное число зараженных в мире - более 105 тысяч человек.
Накануне стало известно, что в России зарегистрированы три случая заражения вирусом COVID-19: в Калининградской, Московской, Белгородской областях.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса. Он призвал россиян следовать рекомендациям врачей и брать больничный при первой необходимости.
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