Онищенко посоветовал россиянам не бояться изменений симптомов коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса.
Об изменении клинических симптомов заражения о время вспышки COVID-19 рассказали китайские ученые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).
По мнению ученых из Китая, у тех, кто заразился коронавирусом позднее, симптомы были менее очевидны.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, также со ссылкой на китайских ученых, о том, что за время вспышки коронавируса было выявлено 149 его мутаций. Эксперта не пугают изменения вируса, потому что иммунитет на его формы вырабатывается у все большего числа людей.
«Он уже начал фрагментировать на подтип S (первородный, который перешел от летучих мышей на человека) и подпип L (циркулирует только среди людей). Подтипы, безусловно, отличаются. Меняются не только люди, но и вирусы. Отсюда – клинические изменения и в симптоматике. Эти вещи специалистам известны и понятны. У нас около 5-9 процентов вирусов с тяжелой симптоматикой. Остальные – средние и легкие. Последнюю человек переносит, особенно молодой, вообще не замечая. Конечно, вирусы разной формой отличаются по течению. С одной стороны, это достаточно тревожно, потому что легкие случаи больше раздражают. С другой стороны, ситуация «проэпидемичивается» - у большего количества людей на легкую форму вируса у человека вырабатывается иммунитет, и вирусу становится тяжелее проникать в человеческую популяцию», - заявил эксперт.
Геннадий Онищенко призвал россиян быть более ответственными в лечении вирусных заболеваний.
«Наша беспечность проявляется в том, что никто не хочет слушать врачей. Давайте поучимся у 1,5-миллиардного китайского населения. Им сказали, сидеть по домам – и они, как солдаты-первогодки, в пик эпидемии сидели по домам. Нам сейчас по домам сидеть не надо. Но если заболел – позвони, скажи, что идешь на больничный. Всем работодателям дана команда оплачивать больничные», - напомнил парламентарий.
Ранее Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что с точки зрения специалистов, ситуация с коронавирусом в Китае не может считаться эпидемией. Он назвал всплеск коронавируса в КНР локальной вспышкой и отметил, что она подходит к концу.
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