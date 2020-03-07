Онищенко посоветовал россиянам не бояться изменений симптомов коронавируса

Об изменении клинических симптомов заражения о время вспышки COVID-19 рассказали китайские ученые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).

По мнению ученых из Китая, у тех, кто заразился коронавирусом позднее, симптомы были менее очевидны.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, также со ссылкой на китайских ученых, о том, что за время вспышки коронавируса было выявлено 149 его мутаций. Эксперта не пугают изменения вируса, потому что иммунитет на его формы вырабатывается у все большего числа людей.

«Он уже начал фрагментировать на подтип S (первородный, который перешел от летучих мышей на человека) и подпип L (циркулирует только среди людей). Подтипы, безусловно, отличаются. Меняются не только люди, но и вирусы. Отсюда – клинические изменения и в симптоматике. Эти вещи специалистам известны и понятны. У нас около 5-9 процентов вирусов с тяжелой симптоматикой. Остальные – средние и легкие. Последнюю человек переносит, особенно молодой, вообще не замечая. Конечно, вирусы разной формой отличаются по течению. С одной стороны, это достаточно тревожно, потому что легкие случаи больше раздражают. С другой стороны, ситуация «проэпидемичивается» - у большего количества людей на легкую форму вируса у человека вырабатывается иммунитет, и вирусу становится тяжелее проникать в человеческую популяцию», - заявил эксперт.