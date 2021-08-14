В России зарегистрирован третий подряд максимум суточной смертности от COVID-19

Рост суточной смертности от новой инфекции в России регистрируется третий день подряд: в четверг погибли 808 человек, в пятницу - о 815 заболевших.

«За последние сутки в России выявлено 22 144 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни», - отмечают в оперштабе.

Всего с начала пандемии в нашей стране заболели коронавирусом 6 579 212 россиян.

Выздоровели за сутки 19 550 пациентов с коронавирусом. Всего вылечились от инфекции 5 867 890 человек.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предупредил о росте летальности коронавируса из-за мутаций.

