В России зарегистрирован третий подряд максимум суточной смертности от COVID-19
В России третьи сутки подряд растет смертность от коронавируса – в воскресенье от инфекции погибли 819 человек, с начала пандемии - 169 683, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Рост суточной смертности от новой инфекции в России регистрируется третий день подряд: в четверг погибли 808 человек, в пятницу - о 815 заболевших.
«За последние сутки в России выявлено 22 144 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни», - отмечают в оперштабе.
Всего с начала пандемии в нашей стране заболели коронавирусом 6 579 212 россиян.
Выздоровели за сутки 19 550 пациентов с коронавирусом. Всего вылечились от инфекции 5 867 890 человек.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предупредил о росте летальности коронавируса из-за мутаций.
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Заразились
6,6 млн+22 144 / сут.
Умерли
170 тыс.+819 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+19 550 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru