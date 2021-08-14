Центр «Вектор»: В России не отмечено связанных с вакциной «ЭпиВакКорона» смертей

Специалисты не зафиксировали в России ни одного летального исхода, связанного с вакцинацией от коронавирусной инфекции препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика вакцины научный центр «Вектор».

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«Случаев смерти, связанных с введением вакцины "Эпиваккорона", не отмечено», — сообщили в учреждении.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 года. Препарат стал второй зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. «ЭпиВакКорона» используется для вакцинации лиц в возрасте от 18 лет.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусЭпиВакКорона
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