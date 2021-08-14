Центр «Вектор»: В России не отмечено связанных с вакциной «ЭпиВакКорона» смертей

«Случаев смерти, связанных с введением вакцины "Эпиваккорона", не отмечено», — сообщили в учреждении.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 года. Препарат стал второй зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. «ЭпиВакКорона» используется для вакцинации лиц в возрасте от 18 лет.

