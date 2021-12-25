В России зарегистрировали «незавозные» случаи заболевания «омикроном»

«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев («омикрона» - прим. НСН), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом "омикрон"», - сказал Мурашко во время посещения нового Донского инфекционного центра.

По словам министра, российские специалисты во время посещения ЮАР установили, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов коронавируса, пишут «Известия».

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что вакцины будут эффективны от штамма «омикрон» только при условии, если человек будет вакцинирован и ревакцинирован.

«Речь идет о различии в нейтрализуемости сывороткой против прежнего штамма и нового штамма. «Омикрон» отличается от уханьского исходного штамма тем, что хуже нейтрализуется. Но, скорее всего, он будет существенно менее патогенным, чем исходный штамм. Но еще окончательного заключения делать нельзя, потому что прошло мало времени, нужно подождать, может быть проявится его летальная активность. Вакцина эффективна от штамма «омикрон» при условии, что человек не только будет вакцинирован, но и ревакцинирован каждые полгода», - отметил Альштейн.

