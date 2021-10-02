В России зарегистрировали 25 219 новых случаев COVID-19

«Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни», - отмечают в оперативном штабе.

Темп прироста заболевших в сутки составил 0,33 процента. Всего в России 7 560 767 больных коронавирусом.

Антирекорды демонстрируют Москва (+4032), Санкт-Петербург (+2494) и Подмосковье (+1483). Меньше всего заболевших за сутки выявлено в Магаданской области (+25), на Чукотке (+16) и в Ненецком автономном округе (+14).

За сутки в стране полностью выздоровели 17 852 человека, с начала пандемии - 6 710 574.

Нагрузки на скорую помощь сейчас огромные, и это связано не только с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал врач московской скорой помощи Михаил Коневский. По его словам, из-за оптимизации здравоохранения люди стали реже ходить в поликлиники.

«У нас всегда огромнейшая нагрузка – будет ковид или не будет ковида. Люди не хотят ходить в поликлинику. Это все результат модернизации и оптимизации. Потому что врачи из поликлиники бегут и приходят, извините, гастарбайтеры», - отметил медик.

