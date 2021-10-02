В России зарегистрировали 25 219 новых случаев COVID-19
За сутки в стране зарегистрировали 25 219 новых случаев коронавируса за сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с CJVID-19.
Новые случаи фиксируются во всех 85 регионах России.
«Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни», - отмечают в оперативном штабе.
Темп прироста заболевших в сутки составил 0,33 процента. Всего в России 7 560 767 больных коронавирусом.
Антирекорды демонстрируют Москва (+4032), Санкт-Петербург (+2494) и Подмосковье (+1483). Меньше всего заболевших за сутки выявлено в Магаданской области (+25), на Чукотке (+16) и в Ненецком автономном округе (+14).
За сутки в стране полностью выздоровели 17 852 человека, с начала пандемии - 6 710 574.
Нагрузки на скорую помощь сейчас огромные, и это связано не только с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал врач московской скорой помощи Михаил Коневский. По его словам, из-за оптимизации здравоохранения люди стали реже ходить в поликлиники.
«У нас всегда огромнейшая нагрузка – будет ковид или не будет ковида. Люди не хотят ходить в поликлинику. Это все результат модернизации и оптимизации. Потому что врачи из поликлиники бегут и приходят, извините, гастарбайтеры», - отметил медик.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 219 / сут.
Умерли
209 тыс.+886 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+17 852 / сут.
- Под Пензой восстановили движение поездов после аварии
- Белорусский КГБ против журналистов. Где пропал журналист «Комсомолки»?
- Обнародованы кадры с места столкновения поезда и грузовика под Пензой
- Россияне установили рекорд по покупкам новых iPhone
- Киев намерен забрать Саакашвили из Грузии
- Главред «Комсомольской правды» заявил о пропаже журналиста «КП в Беларуси»
- В России зарегистрировали 25 219 новых случаев COVID-19
- Пишите письма. Саакашвили обратился к сторонникам из грузинской тюрьмы
- Правительство упростило подачу документов на получение средств реабилитации
- СК возбудил уголовное дело против блогера за провокационную съемку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru