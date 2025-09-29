В России запустят страхование от утечек данных
В России готовятся ввести гарантированные выплаты жертвам утечек персональных данных, сообщают «Известия».
Операторов обяжут страховать риски или создавать фонд для выплат. Россияне смогут подавать заявления о компенсации на «Госуслугах».
В настоящее время из миллионов пострадавших по всей стране выплат добиваются только десятки человек. При этом, по данным Роскомнадзора, за восемь месяцев текущего года количество утечек выросло на 60% - до 103. Заработать новый механизм страхования может уже в 2026 году.
Причиной утечки персональных данных россиян, в том числе является «человеческий фактор», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru