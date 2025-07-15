В Госдуме назвали причину утечек баз данных

По его словам, базы данных злоумышленникам продают бывшие сотрудники госкомпаний. Депутат напомнил, что некоторое время назад в Москве были задержаны несколько граждан, занимавшихся подобной торговлей.

Ткачев отметил, что, независимо от актуальности попадающих к преступникам данных, «за всем стоят люди».

«Сколько бы мы ни защищали системы, конечно, важно работать ещё с человеческим фактором», — заключил он.

Ранее эксперт по информационной безопасности Кирилл Куликов заявил, что в случае утечки персональных данных следует, в первую очередь, сменить пароли для электронной почты и банковских приложений, сообщает RT.

