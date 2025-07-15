В Госдуме назвали причину утечек баз данных
Причиной утечки персональных данных россиян в том числе является «человеческий фактор». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев.
По его словам, базы данных злоумышленникам продают бывшие сотрудники госкомпаний. Депутат напомнил, что некоторое время назад в Москве были задержаны несколько граждан, занимавшихся подобной торговлей.
Ткачев отметил, что, независимо от актуальности попадающих к преступникам данных, «за всем стоят люди».
«Сколько бы мы ни защищали системы, конечно, важно работать ещё с человеческим фактором», — заключил он.
Ранее эксперт по информационной безопасности Кирилл Куликов заявил, что в случае утечки персональных данных следует, в первую очередь, сменить пароли для электронной почты и банковских приложений, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Демограф назвал способ поднять рождаемость без урезания обучения в школе
- Россиянам объяснили, когда лучше покупать арбузы
- В профсоюзе полиции раскрыли главную опасность базы владельцев оружия
- Почувствуй себя нужным: Почему россияне скучают по работе в отпуске
- В Госдуме назвали причину утечек баз данных
- Лавров: Лидеры ЕС запрещают Украине вести переговоры с Россией
- Мишустин: На создание самолетов направят 765 млрд рублей
- Зоозащитник объяснил, зачем нужен закон о реабилитации диких животных
- Верховная рада продлила военное положение на Украине на 90 дней
- В России предложили строить бетонные дороги на «стратегически важных» направлениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru