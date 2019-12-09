В России запретят взимать долги с пенсий. Но сколько россиян до них доживет?
Глава Ассоциации коллекторских агенств и врач-геронтолог обсудили в беседе с НСН тему пенсий, сойдясь во мнении, что россиянам нужно очень постараться, что выхода на заслуженный отдых еще надо дожить.
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить. Такое предложение правительству сделала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Минтруд и Минэкономразвития подтвердили эту информацию. Сейчас пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны, в том числе, банковские задолженности, коммунальные платежи или штрафы.
Авторы инициативы предлагают оставить лишь возможность взыскания задолженности по ЖКХ и обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления, а также штрафов.
При этом удержание долгов со страховых пенсий по старости, обеспечения военных пенсионеров и пособий по временной нетрудоспособности предлагается запретить полностью.
Напомним, согласно готовящемуся законопроекту, коллекторы с будущего года полностью потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.
В эфире НСН президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев заявил, что слишком мал объем взыскиваемых средств, чтобы расстраиваться новым правилам.
«Коллекторы и ресурсоснабжающие организации этим не занимаются. Коллекторам дорого их место в реестре. Есть 230-ий Федеральный закон, который жестко ограничивает действия коллекторов. Спасибо закону Яровой — теперь никакого надзора за управляющими компаниями нет. Коллекторский бизнес это никак не затронет, потому что объемы очень малы, они приближаются к нулю. А вот кто и как будет наблюдать за защитой прав потребителей?» — заявил он.
Но посмотрим на тему пенсий с другой стороны. Так директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов заявил, что многие жители России и вовсе умрут, не достигнув пенсионного возраста.
Всё из-за того, что пожилые люди в последние годы перед пенсией попадут в тяжелые, в том числе психологические условия. По мнению Иванова, в пять предпенсионных лет большинству придется либо искать работу, соглашаясь на тяжелые условия, либо довольствоваться случайными заработками.
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН заявил, что по его мнению, пенсионный возраст в России нужно было повышать еще 50 лет назад, потому что сейчас в стране у нас 41 млн пенсионеров на 140 млн населения. Нужно было повышать пенсионный возраст еще в 60-ые годы прошлого века. Но власть не могла на это пойти — коммунисты кичились тем, что у них самый низкий пенсионный возраст в мире.
«Чтобы прожить долго, нужна ежедневная физическая нагрузка. Не за рулем сидеть, а ходить пешком. Те, кто сидят за рулем — быстро едут на кладбище. Плюс рациональное питание, нельзя переедать. Необходимо следить за болезнями, которые с возрастом появляются неизбежно, проходить раз в год диспансеризацию. Тогда есть шанс прожить дольше и в здравом уме значительно увеличивается. Хорошо бы еще выбирать родителей-долгожителей, но это от нас не зависит», — подчеркнул Юрий Конев.
И последнее: сейчас половина российских заемщиков отдают на платежи по кредитам свыше половины своих ежемесячных доходов. Всемирный банк называет закредитованность населения России – одной из главных угроз экономике страны. Минэкономразвития предупреждало о взрыве проблемы закредитованности, который следует ожидать в 2021 году.
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