В России запретят взимать долги с пенсий. Но сколько россиян до них доживет?

«Коллекторы и ресурсоснабжающие организации этим не занимаются. Коллекторам дорого их место в реестре. Есть 230-ий Федеральный закон, который жестко ограничивает действия коллекторов. Спасибо закону Яровой — теперь никакого надзора за управляющими компаниями нет. Коллекторский бизнес это никак не затронет, потому что объемы очень малы, они приближаются к нулю. А вот кто и как будет наблюдать за защитой прав потребителей?» — заявил он.

Но посмотрим на тему пенсий с другой стороны. Так директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов заявил, что многие жители России и вовсе умрут, не достигнув пенсионного возраста.

Всё из-за того, что пожилые люди в последние годы перед пенсией попадут в тяжелые, в том числе психологические условия. По мнению Иванова, в пять предпенсионных лет большинству придется либо искать работу, соглашаясь на тяжелые условия, либо довольствоваться случайными заработками.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН заявил, что по его мнению, пенсионный возраст в России нужно было повышать еще 50 лет назад, потому что сейчас в стране у нас 41 млн пенсионеров на 140 млн населения. Нужно было повышать пенсионный возраст еще в 60-ые годы прошлого века. Но власть не могла на это пойти — коммунисты кичились тем, что у них самый низкий пенсионный возраст в мире.

«Чтобы прожить долго, нужна ежедневная физическая нагрузка. Не за рулем сидеть, а ходить пешком. Те, кто сидят за рулем — быстро едут на кладбище. Плюс рациональное питание, нельзя переедать. Необходимо следить за болезнями, которые с возрастом появляются неизбежно, проходить раз в год диспансеризацию. Тогда есть шанс прожить дольше и в здравом уме значительно увеличивается. Хорошо бы еще выбирать родителей-долгожителей, но это от нас не зависит», — подчеркнул Юрий Конев.

И последнее: сейчас половина российских заемщиков отдают на платежи по кредитам свыше половины своих ежемесячных доходов. Всемирный банк называет закредитованность населения России – одной из главных угроз экономике страны. Минэкономразвития предупреждало о взрыве проблемы закредитованности, который следует ожидать в 2021 году.

